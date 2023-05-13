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لبنان
بكداش : هناك خطة ممنهجة لضرب القطاعات الاقتصادية
Lebanon 24
13-05-2023
|
23:34
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يؤكد نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين زياد بكداش ل" الديار" ان هناك خطة ممنهجة لضرب القطاعات الاقتصادية كلها معتبرا ان الدولار الجمركي هدفه ضرب القطاع الصناعي معلنا ان تطبيقه على سعره الحالي ادى الى الغاء طلبيات العديد من المصانع مما ادى ذلك الى خسائر جسيمة لها مما يثبت نظريته بضرورة الاعتماد على خطة B لأنه لا يوجد أفق للمستقبل حتى الآن في لبنان . "لقد ذهبنا مع الهيئات الإقتصادية وجمعية الصناعيين الى معظم الدول العربيه ووجدنا للأسف أننا تأخرنا كثيرا ولقد سبقونا بالإنتاج لكن لا زال يوجد امكانيه لدخولنا الأسواق وهذا مرهون بالمنتج فحسب واذا كان منتجا له مستقبل . ان الكل يتكلم عن استثمارات ضخمه بينما مصانعنا كلها صغيره ومتوسطه. انا اشجع على اعتماد الخطه ب على ألا نترك لبنان وان نحافظ على خط او خطين من العمل في لبنان ونخرج بخط آخر الى الخارج تدريجيا على ان نحاول التنسيق بين الإثنين".
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ان الدوله عندما ترفع ضرائبها عليها ان تحاول ايقاف التهرب والتهريب وعليها إعفاء المواد الأولية المستورده من الضريبه الجمركيه وكذلك المواد الغذائيه التي لا تصنع في لبنان وعليها ألا تضع ضريبه على السياره التي يقل سعرها عن 15000 دولار . لماذا لا تتوفر الكهرباء للناس؟.. لأن اصحاب المولدات الخاصه مدعومون . لماذا لا يتوفر الماء ايضا؟... لأن اصحاب الصهاريج لديهم من يدعمهم ضد المواطنين .يوجد آلاف الأمثال على ذلك .انه مشروع كامل متكامل ولا نستطيع حل المشكله في ظل وجود الأشخاص الموجودين حاليا في السلطه فهم المستفيدون من الوضع . اننا في الهيئات الإقتصادية وجمعية الصناعيين نسعى بكل قوانا لتقديم السند والمساعده للصناعيين في العديد من الأمور إن في المعارض او الرخص او غيرها . لا يمكننا الهرب من مسؤولياتنا انما نسعى بكل قوتنا لتقديم الأفضل واحيانا نوفق واحيانا لا نوفق".
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