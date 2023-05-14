البلديات ممعتضة وخائفة.. وتحرك جماعي مرتقب

باشر عدد كبير من رؤساء البلديات وخاصة في المتن الشمالي وكسروان اتصالات لعقد اجتماع موسّع للبلديات لاتخاذ قرار في شأن زيادة الرسوم البلدية تأمينا لاستمرارية العمل، على أن يصار بعد ذلك الى طلب عقد اجتماع مع وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي لوضعه في صورة العجز الذي تعاني منه البلديات ويهدد بتوقفها عن العمل نهائياً.

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ويبدي رؤساء البلديات خشيتهم من التصريحات الرسمية في شأن عدم قانونية زيادة الرسوم البلدية لكونها "تعتبر تحريضاً للمواطنين المكلفين بعدم دفع الرسوم، حينها ستتوقف البلديات عن الخدمة والعمل".

وبحسب رؤساء البلديات فان وزارة الداخلية تطلب من البلديات مهام إضافية ومنها:

- التعاطي في ملف النازحين السوريين من تعدادٍ وإحصاء ومساعدة.

- إحصاء الأضرار من جراء الهزات الأرضية التي ضربت لبنان.

- زيادة العديد في الحراسة ، وحتى الكنس وجمع النفايات".

ويشير رؤساء البلديات الى أن "زيادة الرواتب أربعة أضعاف للموظفين في البلديات وحتى المتعاقدين والمياومين ، وإرتفاع أسعار المحروقات زاد الأعباء المالية على البلديات ما دفعها الى زيادة الرسوم البلدية من 3 الى 4 أضعاف للسكن ، ومن 5 الى 8 أضعاف للأبنية والمحال التجارية، وذلك من أجل القدرة على الإستمرار".