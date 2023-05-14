الزعتر "بالدولار أيضاً"

بدأ المواطنون في عدد من المناطق عملية قطف الزعتر البري وبيع الكيلو بدون سمسم وسماق بسعر 10 دولار أميركي.

وفي حال طلب الزبون أن يكون الزعتر مخلوطاً مع السمسم والسماق، عندها سيتراوح سعر الكيلو بين 15 و 20 دولار.