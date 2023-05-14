Advertisement

لبنان

الزعتر "بالدولار أيضاً"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-05-2023 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1066737-638196523168484186.jpg
Doc-P-1066737-638196523168484186.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأ المواطنون في عدد من المناطق عملية قطف الزعتر البري وبيع الكيلو بدون سمسم وسماق بسعر 10 دولار أميركي.
وفي حال طلب الزبون أن يكون الزعتر مخلوطاً مع السمسم والسماق، عندها سيتراوح سعر الكيلو بين 15 و 20 دولار.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
عودة: هل خلا البلد من رجالات ينبض قلبهم بحب لبنان؟
lebanon 24
14/05/2023 13:45:11 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يؤثر التقارب السعودي السوري على لبنان؟
lebanon 24
14/05/2023 13:45:11 Lebanon 24 Lebanon 24
عن "صيرفة".. هذا ما كشفه مسؤولٌ بارز في مصرف لبنان
lebanon 24
14/05/2023 13:45:11 Lebanon 24 Lebanon 24
شابة لبنانيّة تدخل أوكرانيا رغم الحرب.. إليكم ما اكتشفته! (صور)
lebanon 24
14/05/2023 13:45:11 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الزعتر

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-05-14
04:30 | 2023-05-14
06:27 | 2023-05-14
06:21 | 2023-05-14
06:00 | 2023-05-14
05:39 | 2023-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website