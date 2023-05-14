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لبنان

بعد قرار تسعير المحروقات بالدولار.. ما مصير تطبيق وزارة الطاقة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-05-2023 | 02:45
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شكَّل قرارُ وزارة الطّاقة الذي صدرَ قبل يومين وسُمح بموجبه لمحطات البنزين بالتسعير بالدولار، مفاجأة في سوق النفط، لا سيما وأنَّ وزيري الإقتصاد والطاقة كانا مصرين قبل بضعة أيام على التسعير بالليرة اللبنانية ومنع أي خطوة من هذا القبيل.
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مصدر في قطاع النفط سأل عبر "لبنان 24" قائلاً: "ماذا عن المنصَّة التي أنشأتها وزارة الطاقة؟ هل باتت اليوم لزوم ما لا يلزَم حتى قبل البدء بالعمل بها؟ لماذا لم تقدم الوزارة على هذه الخطوة منذ بدء الأزمة، الأمر الذي كان سيوفر على الناس الكثير من الذل والطوابير؟
المصدر نفسهُ وضعَ كل ما جرى في إطار الهدر وصرف آلاف الدولارات من دون أي حسيب أو رقيب، في وقت كان المطلوب اتخاذ هذا القرار منذ البداية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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