ارتفاع طفيف.. اليكم سعر صرف الدولار صباح اليوم

سجل سعر الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 94200 و 94500 ليرة للدولار الواحد.

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وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 94100 و94400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.