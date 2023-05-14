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لبنان

صيدا تنجو من "فتنة".. ما ظهرَ في شوارعها "تحريضي"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-05-2023 | 03:30
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نشطت مؤخراً إتصالاتٌ في مدينة صيدا لتدارك أيِّ أزمة قد تحصلُ بين أبناء المدينة وذلك على خلفية النزاع الذي نشأ مؤخراً بين جمعية المشاريع - الأحباش والجماعة الإسلاميّة.
ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإنَّ مشاورات حصلت بين أطرافٍ فاعلة في المدينة بهدف إنهاء الخلافات القائمة وتسويتها فوراً، لاسيما بعد قيام مجهولين بنشرِ لافتاتٍ تحريضية ضمن المدينة كادت أن تُؤسس لفتنة خطيرة لا تُحمد عقباها.
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وأشارت المصادر إلى أنَّ هناك حرصا شديدا لدى مختلف الفعاليات على تحصين المدينة وأهلها، مؤكدةً أنّ التنسيق قائمٌ بشكل دائم مع القوى الأمنية في مختلف الأمور.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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