صيدا تنجو من "فتنة".. ما ظهرَ في شوارعها "تحريضي"!

نشطت مؤخراً إتصالاتٌ في مدينة صيدا لتدارك أيِّ أزمة قد تحصلُ بين أبناء المدينة وذلك على خلفية النزاع الذي نشأ مؤخراً بين جمعية المشاريع - الأحباش والجماعة الإسلاميّة.

ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإنَّ مشاورات حصلت بين أطرافٍ فاعلة في المدينة بهدف إنهاء الخلافات القائمة وتسويتها فوراً، لاسيما بعد قيام مجهولين بنشرِ لافتاتٍ تحريضية ضمن المدينة كادت أن تُؤسس لفتنة خطيرة لا تُحمد عقباها.

Advertisement

وأشارت المصادر إلى أنَّ هناك حرصا شديدا لدى مختلف الفعاليات على تحصين المدينة وأهلها، مؤكدةً أنّ التنسيق قائمٌ بشكل دائم مع القوى الأمنية في مختلف الأمور.