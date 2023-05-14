برّي اتخذ قراراً مهماً.. ما هو؟

رأت مصادر مقرّبة من "الثنائي الشيعي" أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري قد لا يدعو مجلس النواب إلى جلسة انتخابية رئاسية قبل إنعقاد القمة العربية في الرياض بعد أيام، معتبرةً أن هناك الكثير من التبدلات التي يمكن أن تحصل، وبالتالي من الممكن أن يتريث بري قليلاً في اتخاذ قرارٍ بإنعقاد المجلس لإنتخاب رئيس.

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