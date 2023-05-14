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لبنان

استعدوا للطقس الحار.. هذا ما ينتظرنا في الايام المقبلة

Lebanon 24
14-05-2023 | 04:59
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أن يكون الطقس غدا الإثنين قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل.
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وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي رطب ومعتدل الحرارة يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح الإثنين  حيث يتحول تدريجيا الى دافئ تحت تأثير  كتل هوائية حارة مصدرها مصر والخليج العربي. 
ملاحظة: معدل  درجات الحرارة  لشهر أيار بين 18 و 27 درجة مئوية. 

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية ، ونسبة رطوبة مرتفعة، مع تشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة خلال الفترة الصباحية والمسائية. الإثنين: قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل.] الثلاثاء:مشمس مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع وبشكل ملحوظ حيث تتخطى معدلاتها الموسمية فتلامس ال 34 درجة في المناطق الداخلية، كما تكون نسبة الرطوبة منخفضة، لذا نحذر المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة. الأربعاء: قليل الغيوم وبداية انخفاض تدريجي وبسيط بدرجات الحرارة حيث تعود ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل. 

- درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل: من 16 الى 25 درجة، فوق الجبال من  10 الى 21 درجة، في الداخل من 10 الى 25 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كم / س. 

- الانقشاع: جيد على الساحل يسوء محليا على المرتفعات المتوسطة في الفترة الصباحية والمسائية بسبب الضباب. 

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين  55 و 90 %. 

- حال البحر: مضطرب.  حرارة سطح الماء:  20 درجة.

- الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:  05,38         ساعة غروب الشمس: 19,32 .
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