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لبنان

​متأثراً بجراحه... الطفل أحمد تُوفي في حادث مؤسفٍ

Lebanon 24
14-05-2023 | 05:17
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الطفل أحمد خالد ريحاوي، تُوفي متأثراً بجراحه إثر تعرضه قبل أيّام لحادث مؤسف على طريق الميناء بالقرب من "كاليري فري"، وهو على متن دراجة نارية.
 
 
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الميناء

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