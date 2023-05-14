​متأثراً بجراحه... الطفل أحمد تُوفي في حادث مؤسفٍ

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الطفل أحمد خالد ريحاوي، تُوفي متأثراً بجراحه إثر تعرضه قبل أيّام لحادث مؤسف على طريق الميناء بالقرب من "كاليري فري"، وهو على متن دراجة نارية.

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