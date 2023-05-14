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لبنان

وزير البيئة يؤكد أهمية الانتقال إلى نقل مستدام تخفيفا للتلوث

Lebanon 24
14-05-2023 | 06:21
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نظمت وزارة البيئة ندوة حول "النقل المستدام" ضمن فعاليات معرض السيارات الكهربائية في بيروت، وأكد وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين "اهمية الانتقال إلى نقل مستدام تخفيفا للتلوث وحماية للصحة العامة وضماناً للعدالة"، معتبرا أن "هذا الانتقال يحقق وفرا اقتصاديا من جراء الهدر الحاصل من ازدحام الطرق".
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واقترح وزير البيئة "تعيين هيئة ناظمة لقطاع النقل، من مهامها تنظيم حديث للقطاع انطلاقا من المبادئ المذكورة أعلاه"، كما اقترح "الاستفادة من فرص التمويل المناخي والتمويل الأخضر، لبناء نقل مشترك مستدام وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال اضافة إلى تصميم مسارات للمشي والدراجات الهوائية كتلك التي وضعت لبيروت".
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