إستمرار عمليات البحث عن المواطن الذي فقد أثره أمس مقابل شاطئ الروشة (صور)

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لليوم الثاني على التوالي، وبالرغم من الظروف البالغة السوء لجهة ارتفاع أمواج البحر وانعدام الرؤية تحت المياه بسبب اشتداد حركة التيارات المائية المتكررة في بقعة جغرافية صخرية تحت الماء، يواصل عناصر من وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني ومن المراكز البرية المجاورة وبمؤازرة زورق تابع للقوات البحرية في الجيش منذ الساعة ٠٦:٠٠ من صباح اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٠٥/١٤ تنفيذ عمليات المسح الشامل بحثا عن المواطن الذي فقد أثره أمس أثناء ممارسته هواية السباحة في محلة الروشة.وستتواصل عمليات البحث بالرغم من الظروف الطبيعية والمناخية القاهرة في محاولة للعثور على المواطن المفقود.وفي السياق تشدد المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة تجنب السباحة في البحر بسبب ارتفاع الأمواج حرصا على تجنب المخاطر المحدقة بالسباحة في ظروف مماثلة.