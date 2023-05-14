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لبنان

إنقلبت السيارة بهما تحت جسر عمشيت

Lebanon 24
14-05-2023 | 07:11
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أُصيب شاب وفتاة في حادث إنقلاب سيارة داخل مجرى المياه تحت جسر عمشيت، وعملت فرق الإسعاف على نقلهما الى مستشفيات المنطقة.
 
 
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