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لبنان
إنقلبت السيارة بهما تحت جسر عمشيت
Lebanon 24
14-05-2023
|
07:11
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أُصيب شاب وفتاة في حادث إنقلاب سيارة داخل مجرى المياه تحت جسر عمشيت، وعملت فرق الإسعاف على نقلهما الى مستشفيات المنطقة.
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