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لبنان

لبنان بطل العرب في الهوكي على الجليد

Lebanon 24
14-05-2023 | 07:53
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أحرز لبنان كأس العرب للهوكي على الجليد التي استضافتها الكويت من 7 الى 13 أيار، بفوزه في المباراة النهائية على نظيره الكويتي المضيف 9-4 في قاعة عجيل العجران في منطقة بيان. شاركت في البطولة ثمانية منتخبات وزعت على مجموعتين، ضمت الأولى الكويت وتونس والجزائر والبحرين، والثانية لبنان والسعودية ومصر وعمان.
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وتفوق منتخب لبنان على منافسيه، ففاز على السعودية 7-1 وعلى مصر 7-0، ثم على عمان 15-5 ليبلغ نصف النهائي متصدرا مجموعته. ولم يجد صعوبة في البحرين 8-1 قبل أن يتفوق على الكويت صاحب الضيافة في النهائي.

ويضم المنتخب لاعبين من بلدان الانتشار بينهم 16 من كندا. وحظي بتشجيع ابناء الجالية في الكويت.
 
وإتصل وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس برئيس الاتحاد اللبناني للهوكي على الجليد شارل المير مهنئا بفوز منتخب لبنان بلقب البطولة العربية التي استضافتها الكويت الشقيقة.
 
وأشاد كلاس بـ"الاجواء الاحترافية التي عكسها المنتخب لجهتي الشكل والاداء، والانتصارات التي حققها تواليا على منتخبات السعودية ومصر وسلطنة عمان والبحرين وأخيرا الكويت في النهائي"، منوها ب"الجمهور اللبناني الذي اشعر اللاعبين بأنهم على ارضهم، وبالجهود التي بذلها الاتحاد بمجهود مشكور"، مهنئا "الكويت الشقيقة على التنظيم والاستضافة الراقيين".

لبنان

رياضة

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