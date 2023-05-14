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لبنان

كانوا يُمارسون هواية السباحة... إنقاذ غريقين وفتاة من بحر صور

Lebanon 24
14-05-2023 | 08:29
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تمكنت وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني - فرع صور برئاسة علي صفي الدين وبمواكبة من وحدة الإنقاذ البري، من انتشال غريقين في بحر صور كانا يمارسان السباحة، كما تمكنوا من انتشال فتاة كانت تمارس هواية الغطس مقابل ميناء صور، وقد تم معالجة الغريقين ميدانياً فيما نقلت الفتاة الى مستشفى جبل عامل.
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