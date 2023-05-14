اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته اليوم، عن تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1237556، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

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