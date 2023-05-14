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لبنان

بالأرقام... ما جديد الإصابات والوفيات بـ"كورونا"؟ (صورة)

Lebanon 24
14-05-2023 | 08:33
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اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته اليوم، عن تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1237556، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.
 
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