بطلق ناريّ بالرأس... وفاة نجل مرافق السيّد نصرالله

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قضى محمد حسن عماد حيدر، نجل مرافق الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، بطلق ناري أصاب رأسه عن طريق الخطأ، أطلقه شاب وهو نجل أحد عناصر الحزب أيضاً.ونعت ثانوية المهدي محمد، وأعلن موعد الدفن يوم غد الإثنين، في بلدة كونين.ولم يتم الكشف عن هوية مطلق النار. (النهار)