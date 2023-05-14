قوى الأمن توقف سوريين مطلوبين للقضاء بجرائم سرقة وأسلحة ومحاولة قتل

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صـدر عـن المديـريّة العامّـة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّـة البلاغ التّالي:في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتنفيذ المذكّرات العدلية بحقّهم، ونتيجةً للمتابعة والرصد، أوقفت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي، في محلّة الفيضة - زحلة وبلدة ريّاق، كلًّا من:- ب. ج. (من مواليد عام ١٩٩٩، سوري الجنسية)- أ. ح. (من مواليد عام ١٩٩٧، سوري الجنسية)الأول مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف بجرم محاولة قتل وأسلحة، والثّاني بحقّه مذكرتين عدليتين بجرم سرقة. وكلاهما إقامتَيْهما على الأراضي اللبنانية غير شرعية.أودعا القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.