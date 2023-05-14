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لبنان

توقيف عصابة سرقة سيارات

Lebanon 24
14-05-2023 | 10:42
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:‏

في إطار ملاحقة عصابات سرقة السيارات، أوقفت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش في منطقة رأس بعلبك المواطنين (ف.ا.) و(ع.ف.) و(م.ف.) و(ه.د.) والسوري (ن.ع.) لتشكيلهم عصابة سرقة سيارات مرتبطة بشبكات أخرى تُهرّب السيارات المسروقة إلى الحدود السورية، وضَبطت معهم 3  سيارات مسروقة.
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كما ضبطت دورية من المديرية المذكورة سيارتين مسروقتين في منطقة السويسة ــــ الهرمل.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.‏
 
وكانت مندوبة "لبنان 24" قد أفادت أنّ قوة من الجيش كمنت في سهل بلدة رأس بعلبك لعصابة سرقة وتهريب سيارات، وتمكنت من ضبط سيارتين كانت العصابة تنوي تهريبهما الى داخل الاراضي السورية
 
 
 
 
 
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