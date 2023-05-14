استخدام أسلحة حربية وقذائف "B7"... ما الذي يحصل في "مخيم الرشيدية"؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال فردي في "مخيم الرشيدية"-صور.

ووفقا للمعلومات، تخلل الاشكال استخدام أسلحة حربية وقذائف صاروخية من نوع "B7".

وحتى الساعة يسيطر التوتر على أجواء المخيم، فيما اسباب الاشكال الفردي ما زالت مجهولة.