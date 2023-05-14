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لبنان

استخدام أسلحة حربية وقذائف "B7"... ما الذي يحصل في "مخيم الرشيدية"؟

Lebanon 24
14-05-2023 | 11:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال فردي في "مخيم الرشيدية"-صور.
 
ووفقا للمعلومات، تخلل الاشكال استخدام أسلحة حربية وقذائف صاروخية من نوع "B7".
 
وحتى الساعة يسيطر التوتر على أجواء المخيم،  فيما اسباب الاشكال الفردي ما زالت مجهولة. 
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