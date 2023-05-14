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لبنان
من زار نعمة افرام اليوم؟
Lebanon 24
14-05-2023
|
12:39
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زار رئيس المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام، سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري في اليرزة.
كما التقى لاحقا في بكركي البطريرك بشارة الراعي.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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