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لبنان

من زار نعمة افرام اليوم؟

Lebanon 24
14-05-2023 | 12:39
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 زار رئيس المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام، سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري في اليرزة.
 
كما التقى لاحقا في بكركي البطريرك بشارة الراعي.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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