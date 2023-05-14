من أمام منزلها في أدما... كسروا الزجاج الخلفي لسيارتها وسرقوها!

إدعت المواطنة م.ن لدى مخفر غزير في قوى الأمن الداخلي أن مجهولين أقدموا على كسر الزجاج الخلفي لسيارتها رباعية الدفع غراند شيروكي موديل 2011 من أمام منزلها في أدما كسروان وسرقتها وفروا إلى جهة مجهولة.

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وبوشرت التحقيقات لمعرفة السارقين.





