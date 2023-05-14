Advertisement

لبنان

من أمام منزلها في أدما... كسروا الزجاج الخلفي لسيارتها وسرقوها!

Lebanon 24
14-05-2023 | 12:58
A-
A+
Doc-P-1066919-638196912033141208.jpg
Doc-P-1066919-638196912033141208.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إدعت المواطنة م.ن لدى مخفر غزير في قوى الأمن الداخلي أن مجهولين أقدموا على كسر الزجاج الخلفي لسيارتها رباعية الدفع غراند شيروكي موديل 2011  من أمام منزلها في أدما كسروان وسرقتها وفروا إلى جهة مجهولة.
Advertisement
 
وبوشرت التحقيقات لمعرفة السارقين.


 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
مواضيع ذات صلة
قادماً من إيطاليا.. زيلينسكي يصل ألمانيا في زيارة رسمية
lebanon 24
14/05/2023 23:16:32 Lebanon 24 Lebanon 24
في كسروان.. هكذا اعتدى مسلحان على سائقٍ وسط الطريق!
lebanon 24
14/05/2023 23:16:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ادمان الهواتف الذكية... مخاطرة غير متوقعة على الصحة
lebanon 24
14/05/2023 23:16:32 Lebanon 24 Lebanon 24
جريحان سوريان في إشكال في يحشوش كسروان
lebanon 24
14/05/2023 23:16:32 Lebanon 24 Lebanon 24

ادما

كسروان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:02 | 2023-05-14
15:04 | 2023-05-14
14:47 | 2023-05-14
14:39 | 2023-05-14
14:13 | 2023-05-14
13:33 | 2023-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website