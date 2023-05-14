عائلة الوزير السّابق سجعان قزي تُواصل تقبّل التّعازي

تقبّلت عائلة الوزير السّابق الرّاحل سجعان قزّي، التعازي في صالون كاتدرائيّة سيّدة العطايا - أدما.



ومن أبرز المُعزّين: الرّئيس فؤاد السنيورة، الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الخارجيّة والمغتربين عبدالله بو حبيب، الداخلية والبلديات بسام مولوي، التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، والنواب: أسعد درغام، مروان حمادة ونعمة طعمة، إضافةً إلى الوزراء السّابقين مي شدياق، فارس بويز وإبراهيم شمس الدّين، النّواب السّابقين: هادي حبيش، وليد خوري وروجيه عازار، رئيس حركة "التغيير" إيلي محفوض، رئيس "الحركة اللبنانيّة الحرّة" بسّام خضر آغا، رئيس جمعيّة "نورج" فؤاد أبو ناضر، رئيس جمعيّة تجار بيروت نقولا شمّاس، الفنان جان قسّيس، المستشار داوود الصّايغ، حياة إرسلان، القاضي جان فهد، رئيس أكاديميّة بشير الجميّل ألفرد ماضي، رئيس حزب "الإنتماء اللبنانيّ" أحمد الأسعد، وفاعليات ثقافيّة وإجتماعيّة ووفود من مختلف المناطق اللبنانيّة.

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