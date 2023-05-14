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لبنان

معلومات جديدة حول ترشيح فرنجية... هذا ما كشفته مصادر عين التينة

Lebanon 24
14-05-2023 | 13:24
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أفادت قناة "الجديد" أنه في ظل الاجواء التي تناقلت حول تغير المزاج الدولي باتجاه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وتحديداً الموقف الفرنسي والسعودي والاميركي، تجزم جزمت مصادر عين التينة بأن "المواقف الدولية لم تتبدل باتجاه التسوية الرئاسية اللبنانية فلا الفرنسيين تراجعوا ولا السعوديين انقلبوا ولا الاميركيين أعادوا النظرَ في رؤيتِهم".
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وأضافت المصادر نفسها: "فليخففوا نظريات وليتفقوا على مرشح ولتُفتح أبوابُ مجلس النواب أمام الاستحقاق الرئاسي".
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