"الفحوصات المخبرية لا تكذب"... تنبيه من مصلحة الابحاث حول نظافة المياه

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أشار رئيس مجلس إدارة "مصلحة الابحاث العلمية الزراعية" الدكتور ميشال افرام إلى "التلوث في كل نهر، وبركة سطحية ونبع ومياه جوفية ومعظم الشواطئ، وأقوم حالياً بتحضير تقرير عن تلوث المياه، التربة، الاسمدة، وكل أنواع الأطعمة وسيصدر بعد انتخاب رئيس للجمهورية، وسيتم نشره وتوزيعه للجميع ووضعه على الموقع الالكتروني".وتابع في بيان: "لقد قمت سابقاً بتوجيه رسالة الى البلديات للإفادة عن الآبار التي تستعمل لضخ المجارير فيها، فأفادت جميعها بعدم وجود هذه الحالة وهذا جواب غير صحيح لأن الفحوصات المخبرية لا تكذب".ونبه من أنه "مع ارتفاع درجات الحرارة ستتكاثر البكتيريا ويزداد التلوث وتزداد حالات الصفيرة والتهاب الكبد وربما الكوليرا"." كل هذه المعلومات نشرتها منذ 15 عاماً وأكثر ولم تتم المعالجة التي لو تمت حينها لكان الوضع أفضل، أما الآن فالوضع أصبح مستحيلًا معالجته خاصة مع وجود اللاجئين السوريين وعدم تكرير المياه الآسنة من المخيمات".وختم افرام: "خيراً تفعل القوى الأمنية التي تتلف المزروعات المروية بالمجارير. أما اذا كنتم تشكّون بنظافة المياه، يمكنكم إجراء الفحوصات لها، كما يتوجب فحص مياه الغالونات من الشركات ومن الصهاريج".