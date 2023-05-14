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لبنان
كم بلغ سعر الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأحد؟
Lebanon 24
14-05-2023
|
14:47
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأحد، ما بين 94200 و94500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وبهذا يكون سعر صرف الدولار قد حافظ على تسعيرته لليوم.
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