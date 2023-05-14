كم بلغ سعر الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأحد؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأحد، ما بين 94200 و94500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وبهذا يكون سعر صرف الدولار قد حافظ على تسعيرته لليوم.