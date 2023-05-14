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لبنان

سلام وصل إلى جدة للمشاركة في اجتماعات القمة العربية على المستوى الوزاري

Lebanon 24
14-05-2023 | 16:16
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 وصل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام إلى جدة للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجامعة العربية التي تعقد اليوم على مستوى كبار الخبراء. اما على المستوى الوزاري سيترأس الوزيرسلام وفد لبنان لاجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمقرر انعقاده يوم غد الإثنين.
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وتنطلق بعد غدٍ الثلاثاء، الاجتماعات التحضيرية على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين، والذي يمهد لاجتماع وزراء الخارجية، حيث ستتسلم المملكة العربية السعودية رئاسة القمة من الجزائر، رئيس القمة العربية للعام الماضي.

 ويجري في اجتماعات المندوبين مناقشة التوصيات ومشاريع القرارات التي سترفع إلى اجتماع وزراء الخارجية المقرر انعقاده يوم الأربعاء المقبل.

 
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