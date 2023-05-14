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لبنان
فيتو
Lebanon 24
14-05-2023
|
17:24
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وضع رئيس تيار سياسي مثير للجدل فيتو على أي مرشح تُدغدغه مسألة خوض الإنتخابات الرئاسية، بحجّة تجنّب مواجهات مع الحلفاء، وعدم تعريض التيار لإهتزازات هو بغنى عنها في هذه المرحلة الحرجة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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