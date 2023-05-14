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لبنان

فوضى عارمة

Lebanon 24
14-05-2023 | 17:42
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تسود حالة من الفوضى في أسعار الدواء بعدما تبين أن سعر الأدوية المنتجة محلياً باتت أغلى من المستوردة إثر رفع الدعم عن الصناعة الوطنية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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