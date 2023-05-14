فوضى عارمة

تسود حالة من الفوضى في أسعار الدواء بعدما تبين أن سعر الأدوية المنتجة محلياً باتت أغلى من المستوردة إثر رفع الدعم عن الصناعة الوطنية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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