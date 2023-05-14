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لبنان
الإنتخابات اليونانية: للّبنانيين حصّة ترشيحاً وموقفاً
Lebanon 24
14-05-2023
|
22:26
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كتبت" نداء الوطن": بعد حوالى خمسين عاماً من الوجود في اليونان سجّل العرب قفزة نوعية مهمة في عملية المشاركة والاندماج في الحياة السياسية تمثّلت في إطلاق «المبادرة العربية» لخوض الانتخابات العامة إلى جانب حزب «ميرا 25» والذي يمثله اللبناني شادي الأيوبي، منسق المبادرة والمرشح للمقعد النيابي عن منطقة وسط أثينا.
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وقال الأيوبي: إن المشاركة السياسية والاجتماعية هي السبيل الوحيد لتحقيق أهداف مصيرية للجالية، مثل إنشاء مدرسة ومقبرة للجالية في أثينا، وهي الطريقة الوحيدة ليكون للجالية رأي في القضايا التي تخصها بشكل مباشر، فيما لا يؤخذ منها رأي فيها بأي شكل.أضاف: إنه لا بد للجالية العربية من التحرك في المجالين الاجتماعي والسياسي لحماية نفسها من سياسات الحكومة اليمينية التي أصبحت أقرب إلى الحكومات الشمولية في التعدي على حقوق الإنسان، لا سيما الأجانب منهم، كما أن خطر عودة الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى الساحة السياسية ودخولها إلى البرلمان ما زال موجوداً بقوة، وهناك توقعات بمشاركة هذه الأحزاب في الانتخابات المقبلة.وقال إن المشاركة ستكون بداية للفت نظر الأحزاب السياسية اليونانية إلى قوة الجالية الانتخابية وحضورها الاجتماعي، وهذا يشكل عامل قوة وجذب للقوى السياسية الصديقة أو المحايدة، وعامل ردع في الوقت نفسه للأحزاب المعادية للأجانب والمسلمين.
إختارت المبادرة العربية أن تتحالف في الانتخابات المقبلة مع حزب «ميرا 25»، وهو حزب يساري أسسه وزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس وبعض رفاقه قبل سنوات قليلة، وله اليوم ستة نواب في البرلمان اليوناني. يتبنى الحزب طروحات حماية الطبقات الفقيرة من سياسات الخصخصة وفرض المزيد من الضرائب. وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قد أشار إلى تاريخ 21 أيار المقبل كموعد للانتخابات.
يوضح الأيوبي أنّ لحزب «ميرا 25» مواقف جيدة من قضايانا العربية مثل القضية الفلسطينية، كما أنّ له موقفاً معتدلاً من الإسلام والحضارة الإسلامية، ويُعتبر أحد التشكيلات السياسية الصغرى التي دخلت للمرة الأولى إلى البرلمان اليوناني، وهو، بالتالي، بحاجة كبرى إلى أصوات تدعمه لضمان دخوله إلى البرلمان مجددا. أي أنّ حاجته إلى أصوات الجالية العربية – أو أي جالية أخرى - كبيرة وواضحة، كما أنّ الحزب لا يزال بعيدًا عن البيروقراطية الموجودة لدى الأحزاب الكبرى تجاه الأجانب، والتي تجعلها تشعر أنها لا تحتاج أصواتهم ودعمهم. وتابع: «إننا نطمح إلى تنشيط الجالية العربية في مجال الاندماج الاجتماعي والتفاعل السياسي عبر سلسلة من نشاطات التوعية في المجالات السياسية والاجتماعية والتاريخية اليونانية، وإلى مساعدة الجالية في المجال الاجتماعي من خلال تشكيل جهاز بسيط للمساعدة في حلّ مشكلات أبناء الجالية مثل الأوراق والحالات الصحية الخطيرة وغيرها، وإلى تدعيم حضور الجالية في المجال اليوناني العام».في المقابل، سنسعى إلى دعم الحزب في الانتخابات المحلية والأوروبية بأصوات الجالية العربية، وإلى مشاركة أبناء الجالية في فعاليات الحزب الجماهيرية والنخبوية، مع التركيز على فكرة التعاون معه على مستوى اليونان بأكملها، لا أثينا وحدها، حسب الأيوبي. واختتم قائلاً إن «دخول الجالية العربية الميدان السياسي إلى جانب حزب «ميرا 25» سيكون بمثابة دم جديد في السياسة اليونانية عموماً وسياسة الحزب خصوصاً».
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