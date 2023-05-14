"تيار المستقبل" يتحضّر للانتخابات البلدية في بيروت

كتبت "الاخبار": يُكثّف تيار المستقبل، مبكراً، لقاءاته التنسيقيّة مع مسؤوليه في بيروت تحضيراً لتشكيل لائحة سيخوض بها الانتخابات البلديّة والاختياريّة في العاصمة، فيما بات محسوماً أن رئاسة اللائحة، وبالتالي البلدية، ستكون لرولا العجوز صيداني التي نالت دعم رئيس التيار سعد الحريري أثناء زيارته الأخيرة إلى لبنان في شباط الماضي، إضافة إلى التوافق على اسمها مع أكثر من جهة سنيّة.

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وتركّز خلية العمل المعنية بالبلديات في التيار الأزرق على الأسماء المُحتمل ترشيحها أعضاء بلديين ومخاتير، مع الأخذ في الاعتبار إمكان أن يحدّد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي موعد الاستحقاق مع نهاية الصيف المقبل.أما في ما يتعلق بأزمة التمثيل المسيحي في المجلس البلدي الجديد، فُتشير مصادر مطلعة إلى أنّ المستقبل يشدّد على ضرورة حماية مبدأ المُناصفة، وهو بالتالي يسعى إلى تشكيل لائحة واحدة بالتنسيق مع حزب الله وحركة أمل والأحزاب المسيحيّة. وقد بدأ، لذلك، التواصل مع قيادتي حزبي القوات اللبنانية والكتائب في العاصمة من أجل الاتفاق على الأسماء، وبالتوازي فُتحت قنوات التواصل مع متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة.