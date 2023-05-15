برلمان 2022 يطفئ شمعته الأولى: فراغ رئاسي مستمر وحكومة تعالج الملفات

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اليوم يطفئ برلمان العام 2022 شمعته الأولى، بعد سنة على اجراء الانتخابات النيابية الأخيرة، أمضى النوّاب نحو ستة أشهر منها، في ظلّ فراغ رئاسي مستمر رغم كل "المبادرات الفعلية والاعلامية" لانتخاب رئيس جديد.ولا يزال المشهد السياسي على حاله حتى إشعار آخر، من انقسام حاد بين الكتل النيابية الى أكثر من فريق مما يحول دون التوافق على مقاربة الملفات الضاغطة، او على الاقل الاحتكام الى الاصول البرلمانية.في ظل هذه الاجواء يجهد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والحكومة لمعالجة الملفات الداهمة والمتوارثة، على رغم الواقع الدستوري الذي ادخل الحكومة في مرحلة تصريف الاعمال والواقع السياسي الشائك نتيجة امتناع وزراء" التيار الوطني الحر" عن المشاركة في جلسات الحكومة، مما يضطر رئيس الحكومة، في كل مرة تفرض فيها الملفات الضاغطة عقد اجتماع لمجلس الوزراء، الى القيام بجهد مضاعف لتمرير البت بالملفات الملحة.في ظل هذه الاجواء يستعد رئيس الحكومة للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد في مدينة جدّة بالمملكة العربية السعودية يوم الجمعة المقبل في التاسع عشر من الجاري.وسيلقي رئيس الحكومة كلمة لبنان في المؤتمر، كما يجري سلسلة لقاءات واجتماعات مع رؤساء الدول والوفود المشاركة.