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لبنان

حلفاء سوريا يؤكدون: الاسد سيشارك في القمة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-05-2023 | 01:15
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يؤكد أكثر من طرف من حلفاء سوريا في لبنان أن الرئيس السوري بشار الاسد سيشارك في القمة العربية المقبلة التي ستعقد في جدة يوم الجمعة المقبل.
ويتحدث هؤلاء عن معلومات مؤكدة "بأن التوجه السوري هو لاستغلال الاندفاعة السياسية الحالية بين الدول العربية من اجل الوصول الى حضور كامل وفاعل في الجامعة العربية".
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ويشير هؤلاء "الى ان المشاركة باتت في مرحلة التحضير العملي وليست في مرحلة اتخاذ القرار السياسي، ما يعني انها حاصلة حتما".

المصدر: لبنان 24

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