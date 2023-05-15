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لبنان

خبر محزن... جثة شاب عمره 18 سنة في منطقة الروشة (صورة)

Lebanon 24
15-05-2023 | 01:17
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أفادت مندوبة "لبنان 24" انه بعد عمليات بحث متواصلة، تم العثور على جثة  الشاب"علي العبدالله " (18 عاما)  في منطقة الروشة.
 
ونقل جثمان الشاب الى مستشفى الزهراء في الجناح، فيما من المنتظر ان يوارى الثرى في بلدته القصيبة -الجنوبية.
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