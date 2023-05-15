خبر محزن... جثة شاب عمره 18 سنة في منطقة الروشة (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" انه بعد عمليات بحث متواصلة، تم العثور على جثة الشاب"علي العبدالله " (18 عاما) في منطقة الروشة.

ونقل جثمان الشاب الى مستشفى الزهراء في الجناح، فيما من المنتظر ان يوارى الثرى في بلدته القصيبة -الجنوبية.