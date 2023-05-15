حزب الله يستعد لمرحلة "إعادة التموضع"

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تقول مصادر مطلعة إن حزب الله سيقوم بإعادة تموضع سياسية تجعله قادرا على الانفتاح الجدي على بعض القوى السياسية الداخلية والاقليمية في المرحلة المقبلة.وبحسب المصادر فإن الساحة اللبنانية ستشهد لقاءات واجتماعات وعملية تواصل كبرى ومفاجئة بين الحزب وخصومه، في ظل مساعي حارة حريك لمواكبة التطورات الرئيسية.وترى المصادر ان البحث عن حلفاء جدد سيكون من ضمن مساعي الحزب في المرحلة المقبلة مستفيدا من تبدل التحالفات الاقليمية والتقارب السعودي الايراني والسوري.