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لبنان

الحلفاء لا يحبّذون التوافق: سيخلق اشكالا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-05-2023 | 01:45
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يبدو أن بعض حلفاء رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية يفضلون عدم حصول اتفاق بين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ورئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع حول مرشح رئاسي واحد.
وبحسب مصادر مطلعة فإن هؤلاء الحلفاء يحاولون تسويق فكرة خضوع جعجع لافكار باسيل وتوجهاته الرئاسية الامر الذي قد يخلق اشكالا سياسيا بين الطرفين.
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وتعتبر المصادر ان تردد جعجع بالسير بمرشح باسيل سيعني عدم اتفاقهما على مرشح واحد، اذ يبدو ان تنازل باسيل عن مرشحيه في غاية الصعوبة، ويكاد يكون مستحيلا.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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