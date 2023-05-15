الحلفاء لا يحبّذون التوافق: سيخلق اشكالا

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يبدو أن بعض حلفاء رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية يفضلون عدم حصول اتفاق بين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ورئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع حول مرشح رئاسي واحد.وبحسب مصادر مطلعة فإن هؤلاء الحلفاء يحاولون تسويق فكرة خضوع جعجع لافكار باسيل وتوجهاته الرئاسية الامر الذي قد يخلق اشكالا سياسيا بين الطرفين.وتعتبر المصادر ان تردد جعجع بالسير بمرشح باسيل سيعني عدم اتفاقهما على مرشح واحد، اذ يبدو ان تنازل باسيل عن مرشحيه في غاية الصعوبة، ويكاد يكون مستحيلا.