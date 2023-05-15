"جمعية صرخة المودعين" مستاءة: هذه وجهتنا المقبلة

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مراجع أمنية واكبت الإحتجاجات التي قامت بها "جمعية صرخة المودعين" الاسبوع الفائت وطالت سلسلة أهداف، من مجلس النواب الى جمعية المصارف وعدد من المصارف في وسط بيروت وتخللتها إحتكاكات كبيرة مع القوى الأمنية وصلت الى إطلاق المفرقعات على القوى الأمنية والمصارف، افادت إن منظمي التحرك وبعض المجموعات اليسارية غصبوا من عدم مواكبة وسائل الإعلام خاصة المرئية للتحرك وعدم وجود نقل مباشر يذكر للإحتجاجات والشغب الذي دام طيلة النهار".ووفق المعلومات فان "هذه المجموعات ستقوم في الأيام المقبلة بتحركات أمام مقرات المؤسسات الاعلامية التي تخاذلت برأيها في تغطية تحركهم، لأسباب سياسية وربما مالية ، وأن الرد عليها سيكون بالتحرك والتظاهر أمامها وحمل شعارات تتهم وسائل الإعلام بالتواطؤ مع مصرف لبنان والمصارف".