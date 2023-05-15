اعلامي ينتقل الى "الجديد"

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انتقل الإعلامي ريكاردو الشدياق إلى قناة "الجديد" كمراسل إخباري على الهواء بعد تجارب عدّة له أخيراً في الإعلام الرقمي.وكان الشدياق شارك في كتابة فيلم "بيروت بعد الـ٤٠"، موثّقاً لحظات انفجار مرفأ بيروت، والذي كان ترشّح لنيل جائزة الأوسكار عن فئة الأفلام القصيرة حول العالم.