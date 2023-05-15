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لبنان

ازمة نفايات في الجنوب واعتراضات بلدية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-05-2023 | 03:45
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علم ان بلدية الكفور اتخذت في جلستها الاخيرة قرارا بالسماح لبلدية النبطية بتصريف نفايات النبطية في مكب الكفور حتى آخر السنة لقاء دفع بدل مالي عن هذه الخدمة .
وقد لاقى القرار اعتراضا من 3 اعضاء فيما لا يزال معمل فرز النفايات التابع لاتحاد بلديات الشقيف معطلا .
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وتعاني منطقة النبطية من مشكلة في تصريف النفايات وتكدسها في الحاويات على جوانب الطرق.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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