ازمة نفايات في الجنوب واعتراضات بلدية

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علم ان بلدية الكفور اتخذت في جلستها الاخيرة قرارا بالسماح لبلدية النبطية بتصريف نفايات النبطية في مكب الكفور حتى آخر السنة لقاء دفع بدل مالي عن هذه الخدمة .وقد لاقى القرار اعتراضا من 3 اعضاء فيما لا يزال معمل فرز النفايات التابع لاتحاد بلديات الشقيف معطلا .وتعاني منطقة النبطية من مشكلة في تصريف النفايات وتكدسها في الحاويات على جوانب الطرق.