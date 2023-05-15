للمقبلين على الزواج... هذا الخبر يهمكم

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لكلّ ثنائيّ مقبل على الزواج، عليه، من ضمن الأوراق المطلوبة، تأمين نتائج " فحوص الزواج"، وهي عبارة عن "فحص دم" لتحديد ما إذا كان الشريكان خاليين من الأمراض.والجدير بالذكر، أنّ هذه الفحوص تكلفتها تبدأ من 56 دولاراً للثنائيّ، إضافة إلى أنّه يجب عليهما التوجّه إلى بيت الطبيب، للحصول على "شهادة طبيّة قبل الزواج"، وسعرها 250 ألف ليرة.كما على كلّ ثنائيّ أنّ يتوجّه، بعد إنجاز الفحوص، إلى طبيب صحّة، وتكلفة المعاينة السريريّة تختلف بين طبيبٍ وآخر.