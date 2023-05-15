"الاشتراكي": المنطقة لن تتجاوز أزماتها إلا بحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي ما يلي:

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"يجدّد الحزب التقدمي الإشتراكي توجيه التحية إلى الشعب الفلسطيني الذي لا يزال بصموده أمام كل أشكال الاعتداءات الإسرائيلية يقدّم المثال على أن الحق لا تقوى عليه آلات القتل ولا عدوانية الاحتلال.وإذ يشجب الحزب التقدمي الإشتراكي الجرائم التي ارتكبها العدو مؤخراً في قطاع غزة وسائر أراضي فلسطين المحتلة، وعمليات اغتيال القادة والمقاومين، ويؤكد الحزب أن تجاهل الحقوق المشروعة للفلسطينيين سوف يسهم دائما في تأجيج الصراع في المنطقة التي لن تتجاوز أزماتها الا في ظل حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية".