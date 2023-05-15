Advertisement

لبنان

حركة عقارية لافتة.. القطاع يستعيد أنفاسه والايجابيات تلوح في الأفق

نايلة عازار - Nayla Azar

|
Lebanon 24
15-05-2023 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1067103-638197404559276527.jpg
Doc-P-1067103-638197404559276527.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

على وقع الأزمات التي ضربت ولا تزال تضرب البلاد، يبحث اللبنانيون في الداخل والخارج عن ملاذ آمن لأموالهم سواء التي لا تزال عالقة في المصارف أو تلك الموجودة في المنازل، ولعل العقارات والذهب هي من أكثر الملاذات الآمنة في ظل الوضع الصعب محلياً ودولياً.
Advertisement
 
في العام 2019 انهارت أسعار العقارات ما بين 40 الى 60 في المئة والاسعار نتيجة الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي ضربت البلاد وحجز الأموال في المصارف، ما دفع مطوري العقارات الى نقل شركاتهم من لبنان الى اليونان ومصر، ووقف كل الأعمال محلياً، والاكتفاء بتسويق العقارات القديمة، لا سيما بعد اقفال ابواب القروض السكنية سواء من المصارف او من مصرف ومؤسسة الاسكان. ومع اعادة العمل ولو جزئياً بهذا الأمر عاد القطاع الى الحركة. فماذا يقول المطلعون على الملف؟
 
حركة لا فورة
يجمع جميع المطلعين على هذا الملف على ان ما يشهده السوق العقاري في لبنان هو نوع من الحركة من دون ان تصل الى مرحلة الفورة العقارية، خصوصاً وان الأمور بدأت تشهد بعض التحسن بما نسبته 10 أو 20%، الا ان التحسن الأكبر هو في سوق الايجارات لأنه بات اليوم الأقرب الى قدرة المواطن.
العقار يمرض ولكنه لا يموت
عضو نقابة المقاولين عبدو سكرية رأى أن ما يجري اليوم في قطاع العقارات هو نوع من الايجابية، مرده الى عودة من فقد الثقة سابقاً بلبنان من أهله ومغتربيه، لا سيما من افريقيا الى شراء الاراضي كونها من الممكن ان تكون محفظة آمنة لا سيما في ظل ما يجري من تخبط في الدولار والذهب عالمياً، مشدداً على ان العقار يبقى الملاذ الآمن "فهو يمرض لكنه لا يموت".
سكرية وصف عبر "لبنان 24" ما يجري اليوم بمرحلة الترقب لما ستشهده المنطقة، لأن اي تحسن في الاوضاع السياسية سينعكس ايجاباً على لبنان وسيشهد طفرة كبيرة، مشيراً الى ان الطفرة الاكبر ستكون في اليونان وقبرص، لا سيما وان الرساميل توجهت الى هناك.
 اليوم العقار يتحرك ايجاباً بعد فترة من الركود ومن الطبيعي ان يتحرك في هذه الفترة لأن هناك العديد من الرساميل التي خرجت من لبنان هي تعود اليوم وتحرك السوق العقاري وهو طلب محدود على الشقق الكبيرة لاستثمار الرساميل بدل وضعها في المصارف.

الايجابيات آتية
مصدر اقتصادي رفض بدوره الحديث عبر "لبنان 24" عن وجود فورة عقارية في لبنان، مشدداً على ان جل ما يحكى عنه هو نوع من ارتفاع في عدد بيع الشقق لا سيما الكبيرة منها، معرباً عن تفاؤله باعادة الانتعاش لهذا القطاع، لا سيما في ظل وجود الحلول في المنطقة، وقرب بدء التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، وغيرها من العوامل التي ستعود بالفائدة على لبنان.
ولفت المصدر الى وجود مؤشرات ايجابية تؤكد ان الخليجيين، وبعد الانتفاح الذي يقومون به، عادوا الى الاستثمار في لبنان، وهم يسألون اليوم عن مشاريع للاستثمار في قطاع البناء، والاتّجاه هو لشراء أبنية توقّف العمل على إنهائها. هذه العوامل توفر جوًّا من الأمان وتساعد على تحريك الدورة الاقتصادية".
اذاً، بات من الواضح أن العديد من الايجابيات سيشهدها القطاع العقاري في لبنان، الا ان الأمر يحتاج، اضافة الى الوقت، الى الكثير من الهدوء والاستقرار السياسي والأمني للمحافظة على المستثمرين من جهة، وتحسين الاستثمارات، ما يخلق حركة اقتصادية في البلاد، خصوصاً وان العقار أثبت على مدى السنوات أنه من اكثر الملاذات الآمنة، في ظل الأزمات الاقتصادية في المنطقة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

إقتصاد

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

نايلة عازار - Nayla Azar

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:30 | 2023-05-15
06:00 | 2023-05-15
05:58 | 2023-05-15
05:42 | 2023-05-15
05:40 | 2023-05-15
05:24 | 2023-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website