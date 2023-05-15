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لبنان

مع انطلاق موسم البحر.. إليكم أسعار الدخول إلى المسابح والمنتجعات هذا الصيف

Lebanon 24
15-05-2023 | 03:02
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مع ارتفاع درجات حرارة الطقس واقتراب انطلاق موسم الصيف كان لافتا اكتظاظ شواطئ ومسابح لبنان نهاية الأسبوع الماضي بمحبي رياضة السباحة.

وبما أنّ فصل الصّيف على الأبواب، ولا نشاط يتقدّم على الذّهاب إلى البحر أو المسبح، والاستمتاع بالسّباحة أو بالجلوس تحت أشعة الشّمس، يتساءل اللبناني عن أسعار الدخول إلى المسابح كيف ستكون هذا الصيف.
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إليكم عينة عن الأسعار التي تختلف من مسبح إلى آخر كما ترتفع في الويك اند عن الأسعار في أيام الأسبوع العادية، وطبعا الأسعار بالدولار.

‏ kempinski Summerland
 35$ خلال منتصف الاسبوع
40 $ خلال عطلة نهاية الأسبوع

‏ Sporting Beach club في بيروت
15 $ خلال منتصف الاسبوع
20 $ خلال عطلة نهاية الاسبوع

‏ Coral Beach
12 $ خلال منتصف الاسبوع
15 $ خلال عطلة نهاية الأسبوع

‏ Eden Bay
35 $ خلال منتصف الاسبوع
40$ خلال عطلة نهاية الأسبوع

‏ Movenpick
30 $ خلال منتصف الاسبوع
40 $ خلال عطلة نهاية الأسبوع

سان جورج بيروت
20 $ كل ايام الاسبوع

‏ Al Mandaloun Beach Club
15 $ خلال منتصف عطلة الاسبوع
 20 $ خلال عطلة نهاية الأسبوع

فندق لو رويال ضبيه
25 $ كل ايام الاسبوع

‏ Orchid في البترون
18 $ كل ايام الاسبوع

 La Taiga في البترون
 10  $ كل ايام الاسبوع

‏ Butler's Beach في البترون
30  $ خلال منتصف الاسبوع
35 $ خلال عطلة نهاية الأسبوع

‏ Edde Sands في جبيل
18 $ خلال منتصف الاسبوع
22$ خلال عطلة نهاية الأسبوع

‏ Kalani Beach في حالات
20 $ كل ايام الاسبوع

‏  Orchid Beach Resort في الجية
  18 $ كل ايام الاسبوع

‏ Lazy Be في الجية
18$ خلال منتصف الاسبوع
20$ خلال عطلة نهاية الأسبوع

‏ Pangea Beach في الجية
16 $ كل ايام الأسبوع.

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