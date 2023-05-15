مع انطلاق موسم البحر.. إليكم أسعار الدخول إلى المسابح والمنتجعات هذا الصيف

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مع ارتفاع درجات حرارة الطقس واقتراب انطلاق موسم الصيف كان لافتا اكتظاظ شواطئ ومسابح لبنان نهاية الأسبوع الماضي بمحبي رياضة السباحة.وبما أنّ فصل الصّيف على الأبواب، ولا نشاط يتقدّم على الذّهاب إلى البحر أو المسبح، والاستمتاع بالسّباحة أو بالجلوس تحت أشعة الشّمس، يتساءل اللبناني عن أسعار الدخول إلى المسابح كيف ستكون هذا الصيف.إليكم عينة عن الأسعار التي تختلف من مسبح إلى آخر كما ترتفع في الويك اند عن الأسعار في أيام الأسبوع العادية، وطبعا الأسعار بالدولار.‏ kempinski Summerland35$ خلال منتصف الاسبوع40 $ خلال عطلة نهاية الأسبوع‏ Sporting Beach club في بيروت15 $ خلال منتصف الاسبوع20 $ خلال عطلة نهاية الاسبوع‏ Coral Beach12 $ خلال منتصف الاسبوع15 $ خلال عطلة نهاية الأسبوع‏ Eden Bay35 $ خلال منتصف الاسبوع40$ خلال عطلة نهاية الأسبوع‏ Movenpick30 $ خلال منتصف الاسبوع40 $ خلال عطلة نهاية الأسبوعسان جورج بيروت20 $ كل ايام الاسبوع‏ Al Mandaloun Beach Club15 $ خلال منتصف عطلة الاسبوع20 $ خلال عطلة نهاية الأسبوعفندق لو رويال ضبيه25 $ كل ايام الاسبوع‏ Orchid في البترون18 $ كل ايام الاسبوعLa Taiga في البترون10 $ كل ايام الاسبوع‏ Butler's Beach في البترون30 $ خلال منتصف الاسبوع35 $ خلال عطلة نهاية الأسبوع‏ Edde Sands في جبيل18 $ خلال منتصف الاسبوع22$ خلال عطلة نهاية الأسبوع‏ Kalani Beach في حالات20 $ كل ايام الاسبوع‏ Orchid Beach Resort في الجية18 $ كل ايام الاسبوع‏ Lazy Be في الجية18$ خلال منتصف الاسبوع20$ خلال عطلة نهاية الأسبوع‏ Pangea Beach في الجية16 $ كل ايام الأسبوع.