استعدوا لأول كتلة حارة ستضرب لبنان.. الحرارة ستصل إلى 35!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان موجة حارة تتمدد من صحراء مصر نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط تترافق مع رياح جنوبية شرقية حارة مصدرها صحراء الربع الخالي في شبه الجزيرة العربية، سوف تغطي الاردن وفلسطين ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء وسيصل تأثيرها على لبنان فترتفع درجات الحرارة بشكل قياسي ويتحول الجوّ الى حار، فتكون اول كتلة حارة لهذا الموسم بحيث ستلامس درجات الحرارة 33-34 درجة ساحلاً و 35 جنوباً (خلال ساعات ظهر الثلاثاء)، و 30-31 درجة بقاعاً بين الثلاثاء والاربعاء و 35 في دمشق و 38 درجة في فلسطين والأردن.تعود وتنحسر هذه الموجة، صباح يوم الخميس وتتراجع درجات الحرارة بشكل ملحوظ.تترافق الموجة الحارة مع ارتفاع نسبة الرطوبة ساحلاً للتراوح بين الثلاثاء والاربعاء 85 الى 95% الامر الذي سيزيد من الشعور بالحر بخاصة في المناطق الجنوبيةطقس اليوم الاثنين: مشمس وحار مع ارتفاع بدرجات الحرارةطقس يوم الثلاثاء" مشمس ولاهب ورطب ساحلاً وجاف بقاعاً.