البعريني: لا حلّ قريبا ولا انفراجات في أزمة الشغور الرئاسي

أشار النّائب وليد البعريني إلى أن "لبنان عاد إلى المربع الأول من أزمة الشغور"، معتبرًا أن "لا حلّ قريبًا ولا انفراجات".

وعن اجتماع موسّع للنّوّاب السنة في دار الفتوى، أكّد البعريني في حديث إلى "صوت كلّ لبنان" "أنّ التشاور قائمٌ".

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ولفت إلى أن "موقف تكتّل الاعتدال الوطني ثابت في عدم تعطيل الجلسات". وقال: "عندما يترشّح إسمين للرئاسة وتتمّ الدعوة إلى جلسة انتخاب سوف نختار إسمًا وننتخبه كتكتّل".



وشدّد على أنّ "التوجه السعودي يحث الجميع على اختيار الرئيس المناسب"، لافتًا إلى "أن السفير السعودي شدد على ضرورة الذهاب الى الانتخاب من دون تسمية".