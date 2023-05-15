البخاري بعد لقائه وزير الخارجية: هكذا نريد لبنان

استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب السفير السعودي في لبنان وليد البخاري.

وبعد اللقاء، قال البخاري: "نريدُ لبنان أن يكون كما كان واحة للفكر وثقافة الحياة وأن ينعم شعبه بالرخاء والازدهار".