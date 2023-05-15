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لبنان

البخاري بعد لقائه وزير الخارجية: هكذا نريد لبنان

Lebanon 24
15-05-2023 | 04:18
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب السفير السعودي في لبنان وليد البخاري.
 
 
وبعد اللقاء، قال البخاري: "نريدُ لبنان أن يكون كما كان واحة للفكر وثقافة الحياة وأن ينعم شعبه بالرخاء والازدهار".
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