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لبنان

قراران لوزير الزراعة.. هذا ما جاء فيهما

Lebanon 24
15-05-2023 | 04:34
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أصدر وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن قرارا يحمل الرقم 153/1  يقضي بالغاء لقرار 172/1 تاريخ 10/3/2020 (اخضاع استيراد الزهور والورود لاجازة استيراد مسبقة ) وتعديلاته.

كما اصدر الحاج حسن قرارا يحمل الرقم  165/1 يقضي باخضاع  كل ارسالية قمح مستورد للاستهلاك البشري للفحوصات المخبرية في المختبرات الرسمية المعتمدة.
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