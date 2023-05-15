Advertisement

لبنان

الموت يُغيب نائب رئيس إتحاد نقابات العُمال والمستخدمين في الجنوب

Lebanon 24
15-05-2023 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1067148-638197487834339156.png
Doc-P-1067148-638197487834339156.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غيّب الموت، أمس الأحد، السيّد أحمد مصطفى حجازي، نائب رئيس إتحاد نقابات العُمال والمستخدمين في لبنان الجنوبي.
سيُصلى على جثمانه الطاهر اليوم الإثنين بعد صلاة العصر في مسجد الغفران - صيدا، وسيُوارى الثرى في مقبرة صيدا الجديدة - سيروب.
Advertisement
تُقبل التعازي للرجال والنساء:
- في اليوم الأول: جنينة الشرحبيل (La Rose) - قرب بلدية بقسطا.
- في اليوم الثاني والثالث: للرجال في جامع الحريري من العصر إلى المغرب - للنساء: جنينة الشرحبيل من العصر إلى المغرب.

لبنان

تعازي ووفيات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-05-15
05:58 | 2023-05-15
05:00 | 2023-05-15
08:38 | 2023-05-15
08:32 | 2023-05-15
08:14 | 2023-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website