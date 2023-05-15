الموت يُغيب نائب رئيس إتحاد نقابات العُمال والمستخدمين في الجنوب

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غيّب الموت، أمس الأحد، السيّد أحمد مصطفى حجازي، نائب رئيس إتحاد نقابات العُمال والمستخدمين في لبنان الجنوبي.سيُصلى على جثمانه الطاهر اليوم الإثنين بعد صلاة العصر في مسجد الغفران - صيدا، وسيُوارى الثرى في مقبرة صيدا الجديدة - سيروب.تُقبل التعازي للرجال والنساء:- في اليوم الأول: جنينة الشرحبيل (La Rose) - قرب بلدية بقسطا.- في اليوم الثاني والثالث: للرجال في جامع الحريري من العصر إلى المغرب - للنساء: جنينة الشرحبيل من العصر إلى المغرب.