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لبنان
لكشف أسباب التأخير بإنجازه.. مُراسلات من كلاس تتعلق بملف مسبح إميل لحّود الأولمبي
Lebanon 24
15-05-2023
|
04:59
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أوضحت دائرة العلاقات العامة والاعلام في وزارة الشباب والرياضة في بيان أنه "على الرغم من أن ملف الاشراف على تنفيذ مشروع مسبح الرئيس إميل لحّود الأولمبي في ضبيّه هو برمّته في يد مجلس الإنماء والإعمار بموجب قرار مجلس الوزراء الرقم 31 تاريخ 13/4/2006، وتأكيداً على متابعة الملف وفقاً للأصول، وإظهاراً للحقائق وتحديداً للمسؤوليات، ورغبة منه في الكشف عن أسباب التأخير الكبير في إنجاز المشروع لوضعه في خدمة الحركة الرياضية اللبنانية عموماً والاتحاد اللبناني للسباحة، بادر وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس الى توجيه سلسلة من المراسلات تتعلق بملف مسبح الرئيس إميل لحّود الأولمبي في ضبيّه، أوّلها الى مجلس الإنماء والإعمار، حملت الرقم 188/و تاريخ 4/4/2023 وتضمنت طلب تزويد الوزارة نسخة عن كامل الملف، وتقرير مفصّل يبيّن المراحل والاجراءات التي سلكها المشروع، وكيفية صرف المبالغ المالية المحوّلة الى المجلس وبيان قيمتها، وتحديد الاسباب التي حالت دون إكمال المشروع، والكلفة اللازمة لإنهائه".
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أضاف البيان:" كما وجّه الوزير كلاس كتاباً بالتاريخ نفسه، حمل الرقم 187/و، الى المدير العام للمؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية بالتكليف محمد عويدات، تضمن طلب تقرير مفصل عن المنشآت الرياضية والكشفية والشبابية التابعة للمؤسسة، يحدد وضعها وموجوداتها وحالتها الهندسية والتشغيلية وشاغليها (إذا وجدوا) وصفة كل منهم والتعديّات القائمة وهوية المعتدين. وطلب الوزير كلاس من مجلس ادارة المؤسسة بموجب الكتاب 171/1/2023 تاريخ 26/4/2023 تزويد الوزارة بتقرير مفصّل يبيّن المراحل والاجراءات التي سلكها المشروع، وتحديد الاسباب التي حالت دون إكمال المشروع، والكلفة اللازمة لإنهائه".
وختم البيان: "ووجه كلاس كتاباً بالتاريخ نفسه، حمل الرقم 189/و، الى لجنة الشباب والرياضة البرلمانية تضمن الاشارة الى تسليمها تقرير أعدّته الوزارة بتاريخ 9/3/2023 بشأن مسبح الرئيس إميل لحّود الأولمبي، متمنياً عليها من باب التكامل تزويد الوزارة بأي نقارير أو ملفات بحوزتها أو تردها في هذا الشأن. كما قام كما قام المدير العام للمنشآت بالتكليف محمد عويدات ورئيس مصلحة الشباب جوزف سعدالله بزيارة ديوان المحاسبة حيث سلّما تقريرا مفصلاً عن مسبح الرئيس إميل لحّود الأولمبي يظهر تاريخية الاعمال منذ بدء المشروع حتى تسليمه الى مجلس الانماء والاعمار، ثم وجهت الوزارة كتاباً الى الديوان يتضمن التفاصيل المتوفرة لديها عن هذا الموضوع".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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