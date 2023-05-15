مذكرة إدارية بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والمدارس بمناسبة عيد المقاومة والتحرير

أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مذكّرةً إداريّةً تحمل الرّقم 13/2023، تقضي بإقفال الإدارات العامّة والمؤسّسات العامّة والبلديّات وجميع المدارس والجامعات بمناسبة "عيد المقاومة والتحرير". وذلك نهار الخميس في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

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