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لبنان

مذكرة إدارية بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والمدارس بمناسبة عيد المقاومة والتحرير

Lebanon 24
15-05-2023 | 05:24
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أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مذكّرةً إداريّةً تحمل الرّقم 13/2023، تقضي بإقفال الإدارات العامّة والمؤسّسات العامّة والبلديّات وجميع المدارس والجامعات بمناسبة "عيد المقاومة والتحرير". وذلك نهار الخميس في الخامس والعشرين من الشهر الجاري. 
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