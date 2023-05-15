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لبنان
مطر: المقايضة القائمة على رئيس جمهورية مقابل رئيس حكومة مرفوضة
Lebanon 24
15-05-2023
|
05:42
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استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، النائب إيهاب مطر الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت بزيارة سماحته في دار الفتوى، دار جميع اللبنانيين. واستمعت الى نصائحه خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها بلدنا".
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اضاف: "اليوم اصبح عمر المجلس النيابي سنة، وعمر الشغور الرئاسي ستة اشهر ونصف الشهر، والمجلس النيابي حتى الآن عاجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يعطي إشارة انطلاق لعودة انتظام الحياة الدستورية والوطنية، وبعدها تشكيل حكومة جديدة لمواجهة التحديات الكبيرة".
وتابع: "هذا الخط الدستوري هو الأصح بدلا من استمرار البعض بالحملات الممنهجة على موقع رئاسة الحكومة. وهنا يهمني ان ألفت الانتباه الى اننا نسمع اصواتا عن مقايضة تقوم على رئيس جمهورية مقابل رئيس حكومة وهي مرفوضة، فالمرحلة مرحلة انتخاب رئيس جمهورية، أما رئيس الحكومة فيتم تكليفه باستشارات نيابية ملزمة لرئيس الجمهورية، وما هو مرفوض أيضا الحديث عن ثلث معطل او مداورة وهو يعد تدخلاً بعمل رئيس الحكومة وصلاحياته وهو امر مرفوض لأنه يذكرنا بتعطيل 3 سنوات من عهد مشؤوم سابق فقط بسبب تعطيل عمل رئيس الحكومة في تشكيل حكومة لبنان".
وقال: "أكدت لصاحب السماحة انني سأشارك في كل جلسة انتخابية وسأصوت لمن أرى فيه صفات تقتضيها مصلحة البلاد والعباد في ظل الأزمة الخانقة التي يعيشها الشعب اللبناني، لان استمرار الفراغ سيشكل خطورة على الكيان والمؤسسات وعلى اتفاق الطائف ووحدة اللبنانيين".
والتقى المفتي دريان مفوّض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار وتم التداول في الشؤون القضائية.
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